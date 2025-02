Il Comune cerca operai: domani le selezioni

Domani giornata di reclutamento ("Recruiting Day") al municipio di Fossombrone (sala del consiglio). "In palio" ci sono dei posti da operaio con stipendio da 22mila euro l’anno. L’evento è organizzato da Randstad, che è una multinazionale olandese che si occupa di ricerca, selezione e formazione del personale. La giornata ha il patrocinio del Comune di Fossombrone ed è rivolta a chi è in cerca di un lavoro per la prima volta oppure a chi vuole cambiare quello che ha già. I colloqui si terranno dalle 9,30 alle 13. L’azienda ricerca operai di produzione per posizioni con: retribuzione annua fino a 22mila euro; lavoro su tre turni; nessuna esperienza pregressa richiesta I requisiti principali sono: buona manualità; capacità di lavoro in team; flessibilità oraria; diploma di scuola secondaria di primo grado. Per info e iscrizioni: telefono: 0721 827622; email: fano@randstad.it L’evento è gratuito e vale per entrambi i sessi.

