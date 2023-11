Il Comune cerca un informatico

Il comune di Pesaro cerca un informatico. Assunzione a tempo pieno, inquadramento di livello D. C’è tempo fino a mezzanotte meno un minuto di oggi, lunedì 6 novembre, per candidarsi al bando. Il vincitore del concorso sarà inserito nel Servizio Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale. Per soddisfare esigenze dei progetti in corso, potranno essere previste ulteriori assunzioni dalla graduatoria che si formerà all’esito delle prove di esame. "Un’importante opportunità professionale che lanciamo in un periodo in cui l’amministrazione sta sviluppando diversi progetti che coinvolgeranno questa figura" spiega Francesca Frenquellucci, assessore all’Innovazione.