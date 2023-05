Il Comune cerca una nuova sede per l’Ufficio Tecnico

Il comune di Urbino vuole trasferire il suo ufficio tecnico e urbanistico. La sede attuale in via Santa Chiara non è più efficiente ed utilizzabile per le tante scalinate, gli infissi scadenti, gli spazi stretti. Serve una sede nuova, preferibilmente in centro storico o immediatamente limitrofo per poter comunque

mantenere la centralità e la vicinanza di tutti gli uffici comunali. A tale scopo l’immobile di proprietà comunale di via S.Chiara è già stato posto in vendita.

Per informazioni o proporre offerte, va contattato l’ufficio tecnico.