Il Comune comprerà la ex fornace Volponi

Il Comune di Urbino acquista la Fornace Volponi. La notizia è stata data ieri, durante la presentazione per l’avvio delle celebrazioni dedicate a Paolo Volponi, a 100 anni dalla nascita. Nel pomeriggio la Giunta ha approvato la transazione: la richiesta di Banca d’Italia (attuale proprietaria) è di 200mila euro: lo scorso mese di novembre venne proposta in vendita a 2 milioni e 400mila euro. "Oggi abbiamo assistito alla presentazione delle celebrazioni di Volponi. Ovviamente ci siamo anche noi come Comune e assieme proseguiremo con una serie di attività che illustremo. Intanto posso annunciare che dopo tanto tempo e attesa compreremo l’ex Fornace Volponi", ha detto il sindaco di Urbino Maurizio Gambini. "Apporremo una targa alla casa Natale del grande scrittore e politico urbinate, stiamo studiando anche un racconto tramite i suoi scritti ma ci sono anche altri progetti". L’idea della Fornace, luogo simbolo. "Durante gli incontri per la formazione del Comitato per le celebrazioni la figlia, Caterina Volponi, mi ha detto “facciamo anche cose che dureranno nel tempo“. Ecco, dietro questa sollecitazione ho accelerato il progetto che seguivo da tempo. Accanto alla ex Fornace, poi, c’è una proprietà della famiglia Volponi e le due aree diventeranno un luogo da far rivivere in suo nome. Lo scorso venerdì Banca d’Italia ci ha confermato la vendita. Penso sia il modo migliore e più concreto. Attualmente quella è una delle aree più degradate ma da oggi inizieremo pratiche e atti necessari che ci permetteranno di progettare, da subito. Quindi partirà un confronto di idee e richiesta di risorse a ministeri e Regione", conclude Gambini.

Francesco Pierucci