"Il Comune cosa farà della stanza acquisita in mezzo alla Corte Alta?"

"D’accordo, quella stanza in mezzo alla Corte Alta adesso è del Comune, ma che uso vogliono farne?". È questa la domanda attorno alla quale ruota l’ultimo comunicato del Circolo di Rifondazione comunista di Fossombrone.

Scrive Rifondazione: "L’anno scorso il Carlino riferiva di una stanza situata nel corpo centrale alla Corte Alta di Fossombrone, tra la Pinacoteca e il Museo archeologico, ottenuta dal Comune con la chiusura di un contenzioso con un privato. Così commentava la notizia il vicesindaco Chiarabilli: “Questa acquisizione permetterà ai due musei ospitati nel palazzo federiciano di avere delle uscite di emergenza, fondamentali per la sicurezza e la fruibilità dei luoghi“".

Precisato che "il museo archeologico non si trova nella parte federiciana del palazzo, ma in quella guidubaldesca", Rifondazione nel seguito sostiene "che anche la motivazione dell’acquisto appare debole: “avere delle uscite di emergenza, fondamentali per la sicurezza e la fruibilità dei luoghi“, nonché acquisire il frustolo di terreno, situato nel cortile, “sul quale, con il tempo, potremo potenziare e regolare gli stalli per i parcheggi che stanno di fronte alle due strutture museali“. Va ricordato però che fino ad oggi i due musei (archeologico e pinacoteca) sono stati comunque utilizzati e fruiti anche senza quella stanza e senza problemi di sicurezza e questo anche perché l’afflusso dei visitatori è sempre stato modesto. E poi, ma quante “uscite di emergenza“ sono ipotizzabili con l’acquisto di una sola stanza?". Prosegue Rifondazione: "È ragionevole spendere addirittura 120mila euro solo per avere, non subito ma “con il tempo“, qualche stallo per le auto e una sola “uscita d’emergenza“? E’ mai possibile che l’acquisto sia avvenuto unicamente con queste due sole motivazioni? Strano, davvero strano, perché il vicesindaco Chiarabilli ha fatto parte delle giunte Pelagaggia e di tale stanza si parlò allora ripetutamente. Non se ne ricorda? Ha dimenticato tutto? Gli studiosi che a noi si rivolgono ci pongono tutti le stesse domande: “Cosa è stato fatto dal momento dell’acquisto della stanza ad oggi? Perché di essa non si parla più? Cosa aspetta la giunta a intervenire?“. A distanza di un anno e mezzo nulla è più stato comunicato, né sul già deciso dalla Giunta né sulle sue intenzioni, come invece è avvenuto per altri ipotetici interventi, come quello irrealizzabile di una biblioteca in corso Garibaldi".

a. bia