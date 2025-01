Il Comune dentro la Comunità energetica. Così risparmia e farà sconti alle famiglie

Il Comune di Pesaro farà parte della Cers la comunità energetica di Borgo Santa Maria. Questo vuol dire che sul tetto dell’Istituto Galilei – sia sopra la scuola che sopra la palestra a Borgo – verrà realizzato un impianto fotovoltaico da 80 KWh (kilowattora) in grado di produrre energia da fonte sostenibile che aumenterà la capacità di erogare elettricità ai soci consumatori della Cers. L’annuncio è stato fatto ieri dal sindaco Andrea Biancani e dall’assessore Maria Rosa Conti. L’adesione del Comune al progetto – fondato su impulso del parrocchiano di Santa Maria Regina, Antonio Vitale e di don Giorgio con la guida del quartiere di Borgo Santa Maria a giugno 2023 – accresce il potenziale della Cers, sia sul piano della sostenibilità ambientale che su quella della convenienza economica per il consumatore.

In che modo? In qualità di produttore all’interno di una comunità energetica il Comune non solo azzererà il costo in bolletta relativamente ai propri consumi, ma percepirà un incentivo dal gestore nazionale della rete, il Gse, per ogni KWh che erogherà ad uno dei soci aderenti alla stessa comunità energetica. La possibilità di erogare a terzi l’energia autoprodotta in eccesso rispetto al proprio consumo comporterà, alla fine dell’anno, un tesoretto spendibile dal Comune in azioni sociali. "Per esempio, il tesoretto potrebbe andare a finanziare scontistiche o agevolazioni tariffarie sulle utenze in capo a famiglie in difficoltà economica – hanno osservato Biancani e Conti – con l’effetto di alleggerire le bollette di utenti fragili". Da qui la convenienza economica: se il Comune non facesse parte della Cers non avrebbe incentivi per produrre energia in eccesso, a beneficio di una comunità di riferimento. Ecco perché sulla Galilei sarà realizzato un impianto fotovoltaico con una potenza superiore al fabbisogno di energia degli edifici. L’impianto fotovoltaico comunale verrà realizzato con il contributo della Regione pari a circa 130mila euro, sugli oltre 210mila euro complessivi di investimento. La sostenibilità ambientale è dettata, naturalmente, dal fatto che il Comune sia incentivato a produrre energia pulita. Ma attenzione: il meccanismo della Comunità energetica è premiale anche per il socio consumatore. Il gestore nazionale riconoscerà un premio in denaro per ogni KWh attinto da uno dei produttori di energia interno alla Comunità e utilizzato da un consumatore socio. Quindi, a fine anno, il Gse verserà nel conto corrente della Comunità energetica una cifra che, in base al regolamento della Comunità, verrà ridistribuita tra i soci consumatori.

E’ chiaro però che il sistema funziona se c’è equilibrio tra la capacità di produrre e quella di consumare in modo sincronizzato: lo stoccaggio è relativo e per di più la produzione è solo nelle ore diurne. Da qui l’esigenza di progettare comunità con un alto numero di consumatori e un buon numero di produttori. La Cers di Borgo Santa Maria per ora conta su tre produttori e 27 famiglie di consumatori. Oltre al Comune c’è un privato cittadino che ha investito circa 4mila euro per un impianto fotovoltaico da 3KWh e una fabbrica con un impianto da 20 KWh. Questi due ultimi impianti potrebbero entrare in funzione entro l’estate. "Giusto il tempo di realizzare l’impianto che anche quello del Comune entrerà in funzione" ha detto Conti.