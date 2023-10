Il Comune di Cagli ha assunto 5 dipendenti per gli uffici

L’Amministrazione ha annunciato che sono in arrivo 5 nuove assunzioni, che si vanno a sommare alle altre 18 già effettuate dal 2019. "Il comune di Cagli – si legge in una nota – aveva al primo gennaio del 2019, 41 dipendenti, a seguito delle cessazioni per pensionamento, ad inizio 2020 l’organico era sceso a 37 unità. Tra il 2020 e il 2022 ci sono stati 11 pensionamenti e ben 18 assunzioni. L’organico al primo gennaio del 2024 comprese le 5 nuove assunzioni ulteriori sarà di 48 unità, circa la metà dei quali assunti negli ultimi 4 anni. Un organico rinnovato, potenziato, soprattutto nel settore dell’ufficio tecnico comunale che ha visto una rotazione della quasi totalità dei dipendenti".

Le cinque assunzioni a tempo indeterminato programmate per fine 2023 inizio 2024 riguardano un istruttore direttivo contabile (ex Cat. D) per i servizi tributi in convenzione con i comuni dell’Unione Montana. Un istruttore di vigilanza (ex Cat. C) da assegnare al Corpo di Polizia Municipale. Un operatore con profilo "operatore espertoelettricista" (Ex. Cat.B3) e un istruttore tecnico (Ex. Cat. C) da assegnare entrambi al servizio UTC; un istruttore amministrativo contabile (Ex. Cat. C) da assegnare all’ufficio Stato Civile.

"Ricordiamo – conclude la nota – che per tutte le informazioni in merito si può consultare il sito del comune di Cagli o recarsi direttamente negli uffici preposti".