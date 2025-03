Il Comune di Fossombrone va in aiuto alle neo-mamme. Domande aperte per i contributi

Le neo mamme possono chiedere l’assegno di maternità. Il Comune di Fossombrone ha pubblicato l’avviso per l’anno 2025. Il contributo, rivolto alle neo mamme in determinate condizioni economiche, ammonta a 407,40 euro mensili per 5 mesi, per un totale di 2.037 euro per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso del 2025.

Per accedere al beneficio, l’Isee non deve superare la cifra di 20.382,90 euro. Possono presentare domanda le donne residenti nel Comune di Fossombrone, cittadine italiane, dell’Unione Europea o extracomunitarie in possesso di specifici requisiti di soggiorno, tra cui il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o lo status di rifugiata politica. Possono richiedere il contributo anche le donne con permesso di soggiorno di durata superiore ai sei mesi. Il sussidio è destinato a chi non beneficia già dell’indennità di maternità prevista per le lavoratrici dipendenti, autonome o libere professioniste. In caso di trattamento previdenziale o di maternità inferiore all’importo dell’assegno, le madri possono richiedere la differenza.

Le domande devono essere presentate entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. È possibile presentare la richiesta presso l’ufficio protocollo del Comune in Corso Garibaldi 8. Oppure via e-mail all’indirizzo comune.fossombrone@provincia.ps.it; o ancora tramite PEC a comune.fossombrone@emarche.it; oppure, infine, online attraverso il sito comunale per chi ha lo SPID. Per avere aiuto nella compilazione si può contattare l’Ufficio Sportello Sociale al numero 0721 723249 nei giorni di lunedì (8,00 - 13,00), giovedì (14,00 - 17,00) e venerdì (8,00 - 13,00).

