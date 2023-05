Il Comune di Mondavio star a Milano

Due giornate di promozione del proprio territorio, per Mondavio, grazie alla partecipazione all’Exploring Bandiere Arancioni. Evento tenutosi nell’ultimo weekend al Castello Sforzesco di Milano, che ha visto protagonisti accanto alla delegazione della cittadanina roveresca cesanense anche gli altri borghi che possono fregiarsi della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano. Per Mondavio hanno preso parte alla trasferta nel capoluogo lombardo l’assessore alla cultura e al turismo Alice Bonifazi e due produttori locali: Adamo Grilli e Gloria Ciaramicoli della ‘Fattoria Cuore Capanna’ e Claudia Ridolfi de ‘Le affinità elettive, pecorini affinati in grotta’.

"Sono stati due giorni importanti – evidenzia Bonifiazi – che ci hanno consentito di mettere in vetrina i gioielli storici, architettonici e ambientali della nostra cittadina e anche le eccellenze enogastronomiche di cui è ricco il territorio. Occasioni come queste contribuiscono ad incentivare il flusso del turismo verso le nostre località e a creare opportunità di crescita economica".

La Bandiera Arancione, marchio di qualità turistico-ambientale per l’entroterra, sventola a Mondavio da 20 anni, grazie al lavoro compiuto nel 2003 dal compianto sindaco Sebastiano Dominici e da un giovane assessore Federico Talè. Oltre alla cittadina della Rocca griffata Franscesco Di Giorgio Martini, in provincia di Pesaro e Urbino vantano questo riconoscimento Cantiano, Frontino, Gradara e Mercatello sul Metauro.

s.fr.