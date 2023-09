Il Comune di Pergola a caccia di rinforzi

Il Comune di Pergola apre i bandi di selezione per una figura professionale che ricopra il ruolo di operatore ai servizi tecnici e manutentivi riconducibile alla qualifica di “Professioni non qualificate”, il contratto sarà full-time (36 ore settimanali) e a tempo indeterminato.

Mercoledì 4 ottobre 2023 si procederà alla selezione dettagliata in tabella per l’avviamento dei lavoratori, unicamente tramite inoltro della candidatura sul portale del cittadino denominato “Janet”

raggiungibile al seguente link: https:janet.regione.marche.it.

Requisiti obbligatori alla candidatura: titolo di scuola dell’obbligo (licenza media) o superiore, requisiti di accesso al pubblico impiego, possesso di patente di guida categoria b, o categoria superiore, in

corso di validità (da allegare in copia alla candidatura). I candidati saranno anche valutati con una prova pratica che riguerderà l’esecuzione di un lavoro di manutenzione stradale ed edile e la conduzione di mezzi. Per ulteriori info contattare il numero 0721 818475 o per email a: [email protected]