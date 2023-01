Il Comune di Vallefoglia pronto per affrontare l’emergenza neve

A seguito delle previsioni di condizioni metereologiche avverse la Giunta, già dallo scorso novembre, ha approvato il piano neve comunale e il sistema di allertamento. Il servizio di pulizia delle strade e di spargimento del sale è stato predisposto a livello di Unione dei Comuni Pian del Bruscolo dividendo il territorio comunale di Vallefoglia in cinque zone per intervenire così più prontamente e ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale. Spiega il sindaco: "Siamo pertanto pronti a fronteggiare i possibili fenomeni nevosi che si potrebbero verificare per assicurare la regolare circolazione nelle strade comunali e di collegamento con quelle statali e provinciali per garantire così anche il servizio emergenziale che potrebbe derivare dalle precipitazioni nevose e in caso di ghiaccio. Raccomandiamo comunque a tutti gli automobilisti di essere in regola con le disposizioni dettate dal Codice della strada che prevedono l’obbligo, durante la stagione invernale, di essere dotati di pneumatici invernali oppure di essere muniti di catene".