"Il Comune dica cosa ne pensa della caccia all’Oasi della Badia"

Il dibattito sulla richiesta di aprire all’attività venatoria l’Oasi La Badia, avanzata nuovamente dall’Ambito territoriale caccia Pesaro 1 alla Regione, arriva in Consiglio comunale. A portarcelo sono Pd e Viva Urbino, con un’interrogazione per conoscere la posizione di sindaco e Giunta a riguardo e per sapere se il consigliere Luca Guidi, membro del Comitato di gestione dell’Atc Pesaro 1, sia favorevole. "Riaprire alla caccia La Badia potrebbe provocare danni alle attività della zona: questa è la prima oasi italiana istituita con delibera provinciale, nel 1979, a tutt’oggi ricadente nella Rete natura 2000 fra le aree di protezione speciale tutelate a livello comunitario – scrivono i consiglieri a riguardo della zona, compresa tra Urbino e Montecalvo in Foglia –. Estesa per oltre 800 ettari, rappresenta una ricchezza inestimabile in termini di biodiversità e valore naturalistico, oltre a essere un luogo in cui vivono e transitano numerose specie animali e meta di ambientalisti, ricercatori, scolaresche e naturalisti. È sicuramente necessario intervenire sull’emergenza legata al sovrannumero di ungulati - oramai troppo spesso causa di incidenti stradali e di danni all’agricoltura, nonché pericolo per la sicurezza dei cittadini -, ma si ritiene che ci debba essere un’azione uniforme e complessiva e non sia sufficiente un mero ampliamento dei limiti temporali e spaziali dell’attività venatoria. Abbiamo presentato quest’interrogazione perché preoccupati per la richiesta dell’Atc Ps1 di permettere la caccia in un luogo da oltre 40 anni destinato alla tutela e protezione della fauna selvatica, prevalentemente occupato da attività agrituristiche e dalla sede principale del Cras per il recupero degli animali selvatici".

n. p.