Il Comune dimentica il suo borgo più bello

Che sia uno degli angoli più belli della Penisola non ci sono dubbi. Ma un conto è saperlo, un conto è che sia messo nero su bianco nella lista dei ‘Borghi più belli d’Italia’. Fiorenzuola di Focara, la frazione di Pesaro a picco sul mare incastonata come un gioiello sul San Bartolo, in quella lista c’era entrata tra fine 2022 e 2023. Ma ora ne è stata esclusa. "Il Comune ha dimenticato di presentare la richiesta di rinnovo", rivelano Annalisa Cecchini, Michele Mancini e Sabrina Rastelletti, consiglieri del comitato di quartiere del San Bartolo, eletti nella lista di opposizione. Funziona così: ci sono due liste, quella dei ‘Borghi più belli d’Italia’ comprende Comuni con meno di 15mila abitanti, mentre nella lista dei ‘Borghi ospiti’ ci sono la frazioni di centri più grandi, come appunto Fiorenzuola. Ma in quest’ultima lista ci può essere un solo borgo per ogni regione. E quindi, nel frattempo, a prendere il posto di Fiorenzuola è stata Torre di Palme, borgo altrettanto bello, frazione di Fermo. L’eventuale rinnovo ci sarà fra due anni, quindi non ci sono speranze per ora che il gioiello del San Bartolo venga reinserito. "Il Comune di Pesaro avrebbe dovuto presentare la richiesta a giugno scorso – conferma Cristiana Nardi, coordinatrice regionale de ‘I Borghi più belli d’Italia’ –, ma purtroppo non l’ha fatto".