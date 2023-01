"Il Comune è troppo assente sulla situazione del nostro ospedale"

"Sindaco e presidente della Commissione sanità seguono quel che avviene in Regione o si rassegnano al fatto compiuto?". È la domanda attorno alla quale ruota l’ultimo comunicato del Comitato dei cittadini che rivogliono l’ospedale. Il Comitato afferma che di fronte a un’attuazione surrettizia del nuovo Piano sanitario Fossombrone finora ha mancato di far sentire la sua voce istituzionale.

"Sono settimane che non giungono notizie sulle attività, messe in atto o in via di attuazione, da parte del sindaco e del presidente della Commissione speciale sulla sanità (Marco Bartoli, ndr) per ottenere ciò che è contenuto nel documento approvato in consiglio e cioè che Fossombrone rientri nella rete ospedaliera regionale. Sindaco e presidente della Commissione seguono con la dovuta attenzione ciò che sta avvenendo in Regione? Invece di aspettare la presentazione del nuovo Piano da sottoporre alla preventiva attenzione dei sindaci e poi ai successivi gradi di consultazione, così come promesso dall’assessore Saltamartini, la giunta regionale con alcune delibere sta già attuando il famoso piano regionale, un tassello per volta. Per esempio con la delibera 1615 del 3 dicembre, che stabilisce non solo i nuovi 5 presidi provinciali, ma anche quali saranno gli ospedali che potranno chiamarsi tali, tra cui Cingoli".

Poi: "Assistiamo a inaugurazioni discutibili, tipo Sassocorvaro, tasselli di un piano sanitario rispetto al quale sentiamo il dovere di chiedere a lei, sindaco, se questi tasselli sono stati presentati alla conferenza dei sindaci. Al presidente Bartoli e alla maggioranza: cosa intendete fare nei prossimi giorni per sostenere tutte le richieste racchiuse nel documento approvato col voto di tutto il consiglio?".

Marco Bartoli replica così: "Fossombrone ha tutto quello che serve per avere un PPI, primo punto dell’elenco di richieste elaborato dalla commissione, e per renderlo più performante sarebbe sufficiente incrementare la collaborazione tra gli operatori che ci sono già e senza troppi sforzi. Come presidente della commissione è così che sento il dovere di muovermi, e una volta visionato il nuovo Piano come maggioranza daremo i giudizi sull’operato della Regione e dell’assessore, certamente non ora e non facendo polemiche pretestuose su posti letto per acuti o ospedali di base".

a. bia.