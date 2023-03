Il Comune estende l’esonero per lo scuolabus, il nido e la mensa

Il Comune estende l’esonero per la refezione scolastica, lo scuolabus e il nido. Nel prossimo anno scolastico (2023-2024) saranno 300 le famiglie che ne potranno usufruire: il doppio degli anni precedenti. "Un ulteriore intervento – dichiara l’assessore ai Servizi educativi Samuele Mascarin – a favore dei bambini e delle bambine e in particolare delle famiglie".

La decisione dell’Amministrazione comunale arriva al termine di un percorso di dialogo con le organizzazioni sindacali. "Il Comune ha firmato nel maggio 2022 -- ricorda Mascarin – un protocollo d’intesa con i sindacati, con l’obiettivo di sviluppare azioni per contrastare gli effetti della crisi economica e sociale, che a causa del covid e della guerra, hanno investito anche una larga fetta della nostra comunità. Per quanto riguarda i servizi educativi una delle proposte emerse, poi diventata parte di un atto di indirizzo della giunta, approvato a dicembre 2022, era proprio di estendere l’esonero ai servizi essenziali". Insomma prima dell’approvazione del bilancio comunale 2023, avvenuta pochi giorni fa, la giunta era già orientata ad estendere la fascia Isee di esonero per i servizi a domanda individuale dagli attuali 3800 euro ai 5800. "Approvato il bilancio comunale il 13 marzo – ricorda Mascarin – giovedì in giunta abbiamo condiviso la modifica tariffaria dello schema Isee". Per garantire l’agevolazione, per l’intero anno scolastico, saranno previsti nel bilancio comunale circa 60mila euro. "Per l’Amministrazione comunale, considerati i tempi, – commenta Mascarin – è uno sforzo non banale". In aiuto dei nuclei familiari andrà anche la decisione di bloccare l’adeguamento Istat per tutti i servizi educativi a domanda individuale, indipendente dal reddito. "Questo significa che l’inflazione, attualmente oltre il 10%, – conclude Mascarin – non ricadrà sulle famiglie, ma sarà assorbita dal Comune al quale l’intervento costa quasi 200mila euro". Ieri mattina, alla Memo, sono stati anche presentati i nuovi servizi a supporto della genitorialità per chi ha figli nella fascia d’età 0-6 anni. L’iniziativa fa parte del progetto "C’era una volta" con capofila la cooperativa Labirinto. In funzione due sportelli, uno la mattina per colloqui con la pedagogista Jessica Omizzolo, l’altro il pomeriggio con la psicologa Ilenia Di Giampietro.

Anna Marchetti