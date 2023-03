Il Comune festeggia Donatella e Antonietta Vanno a riposo dopo quarant’anni di servizio

Dopo 40 anni di servizio, Donatella Cangini e Antonietta Ricci, andranno in pensione. Il loro sorriso è noto a molti pesaresi perché negli ultimi anni hanno coperto il ruolo di usciere all’ingresso del Comune nella sede di Piazza del Popolo. Come ha detto ieri il presidente del Consiglio comunale, Marco Perugini, prima di consegnare alle dipendenti un colorato mazzo di fiori, sono state la prima gentile accoglienza data al cittadino. Le due signore, per ringraziare del caloroso congedo finito tra gli applausi del sindaco Matteo Ricci e dei consiglieri – l’ultimo giorno di lavoro sarà il 31 marzo – hanno donato un sacchettino di cioccolatini e un commiato, intriso dello spirito di servizio da loro sempre onorato.