Il Comune finanzia i cittadini che hanno buone idee

Presentato il bilancio partecipato: il Comune mette a disposizione 200mila euro per finanziare i progetti che nascono dalle esigenze dei quartieri, dei singoli cittadini o dalle associazioni. Spetterà ad una giuria popolare formata da 30 cittadini e ai fanesi, attraverso il voto on line, individuare i progetti da finanziare. Da oggi sarà on line sul sito del comune www. Comune.fano.pu.itbilanciopartecipato la modulistica per essere protagonisti delle scelte della cosa pubblica.

In particolare i cittadini potranno partecipare in due modi: presentando progetti singoli o candidandosi all’organismo tecnico (giuria popolare) che dovrà selezionare le 14 idee progettuali ammissibili e che poi dovranno passare al vaglio del voto on line. I progetti e le candidature alla giuria tecnica si potranno presentare da oggi fino al 22 gennaio 2024. Dal 23 al 29 gennaio del prossimo anno si procederà alla composizione della giuria tecnica, dal 29 gennaio al 23 febbraio la giuria selezionerà i 14 progetti ritenuti ammissibili, mentre dal 24 febbraio all’8 marzo ci sarà il voto on line.

L’assessore al bilancio Sara Cucchiarini, che ieri ha prestato il progetto nella sala della Concordia, insieme al presidente della Commissione Bilancio, Gianni Fontana (M5S), ha ricordato che il 25% dell’importo totale stanziato sarà destinato ai progetti proposti dai bambini delle elementari. L’obiettivo è quello di coinvolgere gli studenti di ogni ordine e grado. Quello del bilancio partecipato è uno dei temi che più stanno a cuore a M5S, attualmente all’opposizione: "La politica lasciamola da parte – ha commentato Fontana – con questo progetto ad essere protagonisti sono i cittadini". Cosa sia il bilancio partecipato, che comunque arriva al termine della legislatura, l’ha spiegato l’assessore Cucchiarini: "E’ uno strumento a disposizione dei cittadini per scegliere come utilizzare parte delle risorse pubbliche". I progetti possono riguardare i temi più svariati anche se il Comune ha definito 5 aree tematiche: viabilità, arredo e decoro urbano, informatizzazione dei servizi; ambiente e gestione del territorio; attività e attrezzature culturali e sportive; ambito sociale; interventi di manutenzione straordinaria negli edifici scolastici comunali.

L’assessore Etienn Lucarelli collegato da Brescia ha parlato di "un progetto innovativo per Fano che con il supporto attivo e la partecipazione popolare potrà portare a risultati importanti".

Anna Marchetti