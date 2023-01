Il Comune ha perso l’architetta green: sua la firma sulla ‘Brancati’

Pesaro ha perso l’architetta "green" per eccellenza. Margherita Finamore ha lasciato il lavoro al Comune di Pesaro dove si era quasi specializzata come architetta della sostenibilità. Nel ‘97 aveva deciso di rientrare a Pesaro, iniziando un’esperienza con l’Ufficio Opere Pubbliche del Comune. In particolare si è occupata della progettazione della nuova scuola Brancati che, ha poi ottenuto la certificazione energetico-ambientale LEED di Platino che le vale il titolo di "scuola più sostenibile d’Europa". Un’eccellenza tutta italiana che Margherita Finamore si augura non resti davvero isolata.

Ora però ha cambiato ulteriormente lavoro passando da un mese all’Agenzia statale del Demanio con sede ad Ancona. "Ho vinto un concorso da architetto esperto che mi offre migliori opportunità". Non dice di più l’architetta che ha cambiato sede di lavoro solo dal primo dicembre. Il suo impegno è in uno staff di progettazione nazionale del Demanio, che dovrebbe lavorare su progetti in tutto il territorio nazionale con particolare riferimento alla sostenibilità e alla qualità della progettazione. Finamore tra l’altro ha recentemente vinto il dottorato di ricerca presso l’università di Bradford (UK) proponendo una tesi di ricerca sull’economia circolare nel settore delle costruzioni. La Brancati è considerata la scuola più ecosostenibile d’Europa. Ha preso 88 punti su 100 in una certificazione che si chiama LEED. "La scuola Brancati è stata pensata per essere un edificio amico dell’ambiente e delle persone", dice l’architetto Finamore.