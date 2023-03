Il Comune interviene per Alessandro: "Rinviate lo sgombero"

Il Comune ha chiesto al Tribunale di far slittare in avanti il termine entro il quale la famiglia Moneti dovrebbe sgomberare la casa venduta con asta giudiziaria a giugno. Lo sgombero è fissato per il 6 marzo. Il caso è quello di Alessandro Moneti, l’agricoltore di 26 anni costretto in carrozzella e della sua famiglia, ridotta sul lastrico dopo anni di sfortunate vicissitudini. "La situazione è troppo complessa – spiega l’assessore ai servizi sociali Luca Pandolfi – per riuscire in tempi così brevi a trovare un alloggio alternativo per la famiglia che oltre alla disabilità di Alessandro deve fare fronte ad una serie di priorità spiegate dai nostri uffici nel dettaglio al giudice e che per ragioni di privacy non posso rendere pubblici. Il Comune darà un sostegno economico per l’affitto e garanzie per la locazione". Trovare a Pesaro un appartamento da affittare è molto difficile: l’invito va a quanti siano in grado di segnalare o mettere a disposizione un proprio appartamento di farsi avanti.