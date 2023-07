Il Comune non c’era "Unico grande assente ai funerali di Forlani" Esplode la polemica

Dall’inviato

Giorgio Guidelli

Sono calati da Carpegna. Da San Sisto. Da ogni cucuzzolo della provincia. Ma sono pure saliti da Ascoli, Macerata e Ancona. A imboccare la strada per Roma come ogni vero marchigiano sa fare per le cose che contano, sono stati anche pesaresi e fanesi. Ma mentre i maceratesi, l’ex consigliere comunale Ivano Tacconi in testa, hanno sventolato pure il vecchio vessillo della Democrazia Cristiana, il Comune di Pesaro non ha issato neanche un gonfalone.

Alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo all’Eur, della culla natale di Arnaldo Forlani si sono visti solo gli ex amici. Dell’amministrazione, o in sua rappresentanza, non c’era anima viva. La polemica scotta più della pietra dell’Eur. E la sfodera il drappello dei pesaresi, cui si è unito il coro dei marchigiani. Federico Valentini, candidato alla Camera per la Balena Bianca nell’età aurea, correva l’anno ’83, consigliere comunale più e più volte, non la manda a dire. Mentre smobilitano tivù e media e il caravanserraglio dei cerimonieri di palazzo Chigi e del Quirinale, dice le cose come stanno: "Oggi è lutto nazionale. Ci sono le bandiere a mezz’asta in tutta la Penisola. E mentre si scomoda Mattarella e tutta l’Italia della politica, qui a Roma non si vede l’amministrazione comunale di Pesaro. Guardi, lo scriva, glielo dico io: c’è rammarico per la grande assenza del Comune di Pesaro". Gli fanno da cassa di risonanza gli altri del drappello pesarese. E suonano la grancassa pure gli altri marchigiani che hanno sfidato l’afa per l’ultimo saluto all’ex leader Dc. Sulla questione, intanto, fioccavano pure i commenti sui social e non solo. Del Comune e dell’amministrazione "non si è vista anima viva. Sarebbe bastato un vigile o qualsiasi altra persona con una bandiera in mano. E’ morto uno statista, uno dei più grandi. E dalla sua città non è arrivato neanche mezzo segnale".

Intanto sotto i pini marittimi che ombreggiano sulla scalinata che guarda verso l’Eur, si raduna il plotoncino di tutti i conterranei di Forlani. Tra loro c’è un colosso dell’asse Pesaro-Roma, Andrea Ugolini: "Era un amico e la nostra amicizia era legata anche al sentimento di attaccamento nei confronti di Alma, la moglie. Diciamo anche questo: che venire ad omaggiare Arnaldo Forlani significa ricordare quanto abbia fatto per Pesaro e che cosa abbia significato per tutta la città. Ha incoraggiato tanti anche ad abitare a Roma, rafforzando un legame tra Pesaro e la Capitale. Gli siamo grati. E oggi siamo qui a omaggiarlo per l’esempio che ha lasciato". Da Ancona c’è anche Arnaldo Ippoliti, che Forlani aveva tenuto a battesimo: "Siamo qui per il grande senso di equilibrio che lui ci ha trasmesso. Equilibrio e correttezza erano i suoi motti. A me diceva sempre: la parola data, va sempre rispettata. Non lo dimenticherò mai". Ma tra i visi che hanno spiccato nella vita dell’ex segretario centrista, compare anche chi a lui è stato accanto oltre gli scranni del potere: "Io – racconta un altro pesarese – sono praticamente stato alle sue dipendenze. Mi ha insegnato tutto. Anche a vivere". Federico Valentini torna a ricordarlo: "Era un paradigma di moderazione ed equilibrio. Un grande politico al quale questa generazione di amministratori dovrebbe ispirarsi". Andrea Angeli ricorda il suo "impegno onnipresente. Dalle questioni dei piccoli centri del Maceratese a quelle del Cile. E poi della Cina".

C’è anche una Pesaro doc, davanti alla Chiesa che balla sul poggio dell’Eur. E’ Marta De Biagi, figlia dell’onorevole che scrisse la storia democristiana in città, il cui nome troneggia all’ingresso della palestra del Cristo Re: "Era una persona umile, uno di noi, un pesarese che andrebbe ricordato e omaggiato come tra i più grandi mai esistiti. Questa trasferta è valsa l’onore a un grande uomo ed è stato, in fondo, anche un modo per ricordare mio padre, che poi a Forlani fece da maestro, nel segno dei valori cristiani e della fede". Sotto la scalinata della chiesa, sventola una bandiera bianca che è quella della musica democristiana. Con lo scudo crociato. E’ Ivano Tacconi, record di presenze nel Consiglio comunale di Macerata, lì assieme ad alcuni matelicesi, che erano parte integrante del feudo forlaniano. Anche loro si chiedono dove sia "il Comune di Pesaro". E la polemica brucia pure a distanza. In casa Pesaro. Dove i consiglieri di Lega, Prima c’è Pesaro, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Gruppo Misto di minoranza, tuonano: "Una gaffe ingiustificabile da parte dell’amministrazione comunale di Pesaro l’assenza della giunta ai funerali di Stato di Arnaldo Forlani, pesarese di nascita ed ex presidente del consiglio che si sono svolti oggi a Roma. Una mancanza di rispetto inaccettabile non solo alla famiglia, ma anche alle istituzioni nazionali, considerato che parliamo di un funerale di Stato che ha visto la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle massime cariche istituzionali e politiche del paese. Altro che “Pesaro nazionale”, questa è l’ennesima prova di una visione “provincialista” di Ricci e della sua maggioranza. È piuttosto ingiustificabile che in tutta la giunta pesarese non ci fosse qualcuno capace di rappresentare la nostra comunità che in queste ore ha manifestato il suo cordoglio". L’opposizione rimarca le parole col fuoco: "Gli assessori pesaresi, sempre pronti ad essere in prima fila alle inaugurazioni e nei momenti di festa in cui si scattano i selfie, evidentemente hanno preferito altro, dimenticando le più elementari regole del protocollo istituzionale. Le iniziative postume già annunciata da parte del sindaco Ricci per ricordare la figura di Arnaldo Forlani non serviranno a cancellare questa gaffe clamorosa, sintomo di una leggerezza ingiustificabile". Solo l’altro giorno, da queste colonne, l’ex sindaco comunista Giorgio Tornati aveva detto: "Era più facile parlare con Forlani che con la nostra segreteria". Parole e segno di "collaborazione e stima". Quarant’anni dopo qualcosa è cambiato.