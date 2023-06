Il Comune omaggia Di Paoli, Cittadino dell’anno

La città di Urbino ha voluto rendere omaggio a Flavio Di Paoli, vincitore dell’ultima edizione de “Il cittadino dell’anno“. Infatti è stato il sarto e consulente per l’associazione Ars Urbino Ducale a vincere per Urbino, con oltre 2mila tagliandi, il concorso bandito dal nostro giornale. Di Paoli, che gestisce lo storico negozio di ferramenta in via Battisti, da anni dopo gli studi di moda si dedica alla creazione di abiti di alta moda, che poi presenta in concorsi nazionali e sfilate (la prossima sabato 1° luglio alle 21 alla fortezza Albornoz di Urbino).

Ieri mattina è stato ricevuto in Comune dal vicesindaco Marianna Vetri e dal consigliere con delega alle politiche giovanili Laura Scalbi, ricevendo un attestato e la medaglia di duca Federico. Per il Resto del Carlino era presente il redattore Giovanni Lani. Flavio Di Paoli nel suo laboratorio nel centro storico – è stato notato – è come uno degli artisti del medioevo e Rinascimento, che abbina ad una attività di famiglia che porta avanti con grande dedizione e compenteza, un mondo parallelo, che lo colloca a buon diritto tra i creatori della moda marchigiana. Di Paoli inoltre dedica da sempre tempo e competenza al buon funzionamento dell’Associazione delle Rievocazioni storiche, sui cui costumi lui presidia da sempre con la massima competenza.