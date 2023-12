Il Comune organizza il concorso della vetrina più bella per coinvolgere tutti

Per salutare l’anno di Pesaro ‘Capitale Italiana della Cultura 2024’, il Comune ha pensato di coinvolgere "i commercianti, gli artigiani e gestori di pubblici esercizi - dotati di vetrina ubicate nel territorio cittadino - nel concorso denominato “la vetrina più bella”". In sintesi, "la procedura prevede l’adesione dei negozianti al concorso – scrive il Comune – i quali dovranno allestire la propria vetrina a tema: “Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024” e partecipare alla selezione delle “Migliori 3 vetrine della città”. Alle prime tre classificate sarà riconosciuto un premio di 2 biglietti - per ogni attività produttiva - per la partecipazione ad una rappresentazione del Rof e una confezione di prodotti alimentari". Le vetrine dovranno essere allestite a partire dal mese di febbraiomarzo 2024 e rimanere tali almeno fino al 30 marzo 2023.