Il Comune pagherà 200mila euro per 20 anni

Entro la fine del 2023 San Lorenzo in Campo e le sue frazioni disporranno di impianti di illuminazione pubblica nuovi, più efficienti e a basso consumo. "Ciò - spiega il sindaco Davide Dellonti –, grazie ad un project financing che sottoscriveremo in questi giorni e che prevede l’inizio dei lavori a primavera e la loro conclusione per dicembre. Il contratto, di durata ventennale, tra il nostro Comune e l’associazione d’impresa formata dal gruppo Sgr (Società Gas Rimini) e dalla Menowatt di Grottammare, stabilisce un canone onnicomprensivo all’anno a carico del nostro Ente di 200mila euro Iva inclusa, a fronte dei lavori da eseguire, che riguarderanno anche l’efficientamento di alcuni edifici pubblici, tutta la manutenzione, ordinaria e straordinaria, e il pagamento delle bollette di energia elettrica e gas, relative sia ai punti luce esterni, che a tutti gli edifici comunali".

Per quanto riguarda l’illuminazione di strade, vie e piazze, il primo cittadino precisa che si tratta "di lavori quantificati in circa 1milione di euro, che prevedono la sostituzione di oltre 1.100 punti luce tradizionali con quelli a tecnologia led di ultima generazione. Inoltre, sarà eseguita la sostituzione dei pali ammalorati, l’eliminazione dei cavi sospesi, il miglioramento estetico degli impianti, l’installazione di una settantina di nuovi punti, l’illuminazione degli attraversamenti pedonali e la realizzazione di lampioni con fotovoltaico integrato in alcuni incroci di campagna". A questi interventi si aggiungeranno: "La sostituzione del gruppo termico nel palazzo municipale, il cambio delle luci al teatro ‘Tiberini’, all’asilo nido, alla palestra di via Montessori, alla scuola media, alla pista polivalente e agli impianti sportivi e nei tre cimiteri".

Da non trascurare anche il risparmio che si produrrà per le casse comunali: "Quando abbiamo iniziato la procedura il computo delle spese portava ai 200mila euro annui – riprende Dellonti -. Ora, è chiaro, che con l’innalzamento dei costi energetici, per il Comune si profila anche un vantaggio economico ulteriore, visto che nel 2022 tra elettricità e gas abbiamo speso 295mila euro, ma al di là di questo aspetto, per noi era ed è importante, innanzitutto, efficientare il sistema dell’illuminazione, senza dover accedere a mutui a 6 zeri che avrebbero ingessato la capacità di investimento dell’Ente per un lungo periodo". Sandro Franceschetti