Il Comune prova a blindare il parco: "Il Miralfiore sarà chiuso di notte"

Il parco Miralfiore sarà chiuso durante la notte. Così ha deciso il sindaco Andrea Biancani, dopo che questa ipotesi era già stata già ventilata nei giorni scorsi nell’incontro del Comitato per l’Ordine e sicurezza che si era tenuto in Prefettura. Ad annunciare le nuove disposizioni e a spiegare i dettagli dell’operazione, che vede coinvolta anche Utopia, realtà che gestisce il locale nel cuore del parco, è l’assessora alle Manutenzioni, Mila Della Dora: "La gestione della chiusura dei cancelli lato via Cimarosa e Campo scuola – dice – sarà affidata a Utopia, che ringraziamo per la disponibilità. Il ristorante è attivo ogni mattina dalle ore 7, con l’apertura del bar per le colazioni e contestualmente verranno aperti anche i cancelli. In inverno gli orari di chiusura previsti sono: da domenica al giovedì alle ore 22.30, il venerdì e sabato a mezzanotte. In estate la chiusura sarà tutti i giorni a mezzanotte".

Il servizio di vigilanza Vigilar potrà accedere per i controlli notturni tramite chiavi dedicate. Per quanto riguarda invece il cancello all’arco, "attualmente sotto la responsabilità della famiglia Livi, l’Amministrazione comunale si sta attivando per concordare orari compatibili" con le esigenze della chiusura del Parco. E sempre in tema di sicurezza e decoro della zona, l’assessora Della Dora illustra anche le ultime attività riguardanti la manutenzione del verde realizzate al Miralfiore: "Da settimane siamo al lavoro con Centro operativo e Aspes per la pulizia dei sentieri e la zona boschiva di via Cimarosa – dice –. All’interno dell’area sono state rimosse ramaglie e tronchi caduti che ostruivano i percorsi, per migliorare l’accessibilità e la sicurezza. Poi nella zona adiacente alla pista ciclabile Aspes si è occupata di potare arbusti e rimuovere le piante invasive, liberando gli alberi dai rampicanti e migliorando le condizioni ambientali. Già a dicembre 2024 è stato avviato un primo intervento di diradamento autorizzato dal Genio Civile. Le operazioni servono a ridurre il rischio incendi, contrastare l’abbandono di rifiuti e favorire la crescita delle piante autoctone". Infine a breve "sarà completata la pulizia del sottobosco e la rimozione degli alberi caduti o a rischio caduta, in particolare vicino alla ciclabile. Il parco Miralfiore – conclude Mila Della Dora - è una risorsa preziosa per la città, e merita attenzione costante. Lavoriamo ogni giorno per renderlo più sicuro, pulito e accogliente per tutti". ali.mu.