"Il Comune quando ci dirà come sono stati spesi i 750mila euro per celebrare Rossini?"

"Avendo i cronisti del Carlino indagato sulle spese incontrollate del Comune in merito alle tante feste ed appalti dell’epoca di Matteo Ricci, ci è tornata la curiosità di come siano stati spesi i fondi per il bicentenario rossiniano del 2018. Epoca in cui il Comune ottenne un finanziamento cospicuo per celebrare i 150 anni dalla morte del Cigno pesarese. Fondi statali che sono stati spesi dall’amministrazione comunale che nel 2020 doveva pubblicare una famosa rendicontazione. Essendo l’amministrazione comunale la stessa che opera con copia incolla e ammette di aver sbagliato numeri e delibere a ripetizione, vorremmo conoscere questa benedetta rendicontazione di oltre 750 mila euro che mai è stata resa nota.

Abbiamo una grande fiducia nei ragioneri del Comune ma sono passati 4 anni dalla scadenza e la rendicontazione non è mai stata pubblicata. Possiamo essere curiosi? Essendo peraltro la gestione politica e tecnica più o meno degli stessi personaggi qualcosa ci sfugge. I cronisti del Carlino riusciranno ad avere risposte? Oppure come i loro predecessori dovranno arrendersi all’eccesso di fiducia?

In fondo il sindaco uscente è stato premiato dalle urne e non può essere messo troppo in discussione alla vigilia del confronto politico con Matteo Renzi. Quindi possiamo sperare che le nostre invocazioni siano accolte e che qualcuno ci dica come sono stati investiti i fondi pubblici destinati al centenario rossiniano o dovremo noi cittadini e i cronisti del Carlino alzare le mani per l’ennesima volta? Se qualcuno ipotizza che ci sia un sistema politico per la gestione delle spese pubbliche senza alcun controllo e rendicontazione forse proprio i fondi rossiniani furono la prima applicazione concreta. Non basta che siano passati inutilmente quattro anni? Aspettiamo notizie dal Comune e dal Carlino. Grazie!

Lettera firmata