Il Comune riprende soldi dalla Pescheria: "Servono per gli eventi di fine anno"

Il Comune stringe la cinghia sui musei per accendere le luci di Natale (e dell’autunno). Con una determina dell’8 ottobre, l’unità operativa Beni e attività culturali ha tagliato 25mila euro dal contributo comunale alla Fondazione Pescheria e li ha riallocati per il cartellone autunnale e le iniziative natalizie. La motivazione è che servono risorse "un fabbisogno economico che al momento è stimato in almeno 25.000 euro" per gli eventi, e la Pescheria può rinunciare a quella quota del trasferimento. Detto, fatto. La mossa è contenuta nella determinazione di spesa n. 2620/2025: si riduce l’impegno economico di 25mila euro sul capitolo dedicato a "gestione e valorizzazione siti museali". In altre parole: meno soldi al fronte museale, più margine per animare il calendario da qui a fine anno. Una decisione che arriva in un momento delicato per l’amministrazione, ancora sotto la lente della magistratura per l’inchiesta Affidopoli sugli affidamenti diretti anche in ambito culturale. Non c’è legame con l’atto dell’8 ottobre, ma il clima conta: in Comune si respira prudenza, e ogni variazione di spesa passa oggi per verifiche puntuali guardandosi bene dal correre il rischio di finire in zone grigie. A inizio anno, in forza della convenzione Comune–Fondazione Pescheria (in vigore dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025), il Comune aveva impegnato complessivamente 392mila euro: 305mila per i servizi museali e 87mila per attività di produzione culturale. Il taglio tocca proprio la prima voce. Il dirigente del Servizio Promozione del Territorio ha chiesto alla Fondazione di verificare se fosse possibile liberare quella somma; il direttore della Pescheria ha risposto di sì, certificando la disponibilità a ridurre il contributo comunale previsto dalla convenzione. Una sorta di "giro di valzer" contabile per far quadrare il bilancio degli eventi senza aprire nuovi capitoli di spesa. La convenzione, sottoscritta e registrata tra ottobre e dicembre 2022, affida alla Fondazione funzioni di co-progettazione culturale, valorizzazione di musei, biblioteche, archivi e siti di pregio cittadino. Con l’atto dell’8 ottobre, il perimetro non cambia; cambia l’equilibrio: una fetta del finanziamento annuale lascia i servizi museali per finire nel salvadanaio delle iniziative di piazza e il messaggio politico che viene lanciato è che non verrà speso alcun euro nuovo, ma si rimescolano quelli esistenti.