"Il Comune risolva il caso della strada di Ca’ Chiocco"

Quale futuro per quella strada che attende ancora tante risposte? Il tratto in questione è via San Lorenzo in Sulfinelli a Ca’ Chiocco, nei pressi di Pieve di Cagna a Urbino. La vicenda risale al 2015 quando la strada è stata permutata con un’altra da uno degli abitanti della zona (che però vive in Belgio). Nella stessa area c’è un b&b, la cui gestione da tempo chiede interventi per risanare la strada, anche tramite le pagine del Carlino, ma da nove anni tutto sarebbe fermo. Il gruppo Pd in consiglio comunale ha chiesto precisazioni e risposte che però non sarebbero state fornite dalla Giunta: sono due le interrogazioni, la prima presentata a settembre 2023 mentre la seconda in novembre.

"Noi aspettiamo una risposta – spiega il consigliere comunale Lorenzo Santi –. Sono passati i tempi previsti per avere una risposta e da tempo gli interessati attendono una soluzione. È sicuramente difficile dare una risposta per l’Amministraizone perchè sembrano abusi di potere e conflitti di interesse".

Santi a nome del gruppo Pd sulla vicenda, prosegue: "La signora del b&b è costretta, così come i suoi clienti che spesso hanno disdetto le prenotazioni per questo motivo, a transitare in una strada disastrata e che è frutto di una permuta tra un residente che però vive in Belgio e il Comune. Lui ha chiesto al Comune di poter acquisire il tratto dando in cambio una porzione che attraversa il monte, quindi salita e discesa. Quello che ha preso è invece abbastanza pianeggiante. Questa manovra è stata portata nel 2015 in giunta e deliberata senza passare dal consiglio né chiedendo i consensi dei residenti. Inoltre la relazione è stata fatta da Nicola Rossi. Quindi conflitto di interesse grandissimo essendo lui tecnico del cittadino che ha fatto la proposta e con ruoli nell’Amministrazione comunale di Urbino".

La questione sollevata da Lorenzo Santi, oltre la mancata risposta, sarebbe il conflitto di interessi in quanto Rossi era, già nel 2015, consigliere comunale di maggioranza, non ancora presidente del Legato Albani.

"La condizione che è mancata – prosegue Lorenzo Santi – riguarda la sistemazione del tratto che passa attraverso il monte, doveva essere livellata così come andavano realizzate le cunette. E poi permutata raccogliendo i consensi degli altri residenti. Niente è stato fatto. Oggi, quando piove, si creano dei solchi ed è spesso impraticabile come si può vedere passandoci. Noi chiediamo al Comune e al sindaco di chiarire la proprietà dei terreni e l’eventuale permuta. Il Comune deve chiarire anche di quali tratti stradali è proprietario e, ovviamente, come risolvere con la manutenzione perché sta creando disagi a chi ci vive e all’attività economica che sorge lì. Inoltre, chiediamo, perché non sono stati dati dei tempi ai nuovi proprietari per eseguire i lavori che ad oggi risultano inadempienti".

Francesco Pierucci