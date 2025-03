Il Comune rottama le bici, 15 giorni per recuperarle

Due settimane di tempo, non di più. Dal 14 aprile scatta l’operazione "rottamazione delle bici" di proprietà, ma visibilmente inutilizzabili a cui, ad esempio, mancano pezzi o con segni evidenti di abbandono.

"Da lunedì 14 aprile – dice infatti il Comune – scatterà la rimozione che sarà effettuata dagli operatori di Marche Multiservizi e Centro Operativo, su segnalazione della polizia locale. I rottami verrano poi smaltiti nel rispetto delle normative ambientali vigenti".

Un gioco di squadra per dare risposta ad un problema sia estetico, che funzionale, che di sicurezza. "Con questa iniziativa – aggiunge il sindaco – intendiamo liberare le aree pubbliche dai mezzi inutilizzabili, restituendo ai cittadini un ambiente più ordinato e sicuro, per una gestione più efficiente degli spazi". Oltre alle biciclette dismesse, infatti, "saranno rimossi anche i lucchetti abbandonati nelle rastrelliere e nelle recinzioni, presenti soprattutto nella zona della stazione, di cittadini o pendolari che le lasciano incustodite per mesi".