"Il Comune si impegni di più per le iniziative di questo Natale"

Sollecita all’amministrazione comunale varie iniziative ed in particolare per rendere più accattivanti le festività natalizie Patrizia Sabatini, consigliere di minoranza del Gruppo “Il Futuro in Comune“.

"Chiedo la pulizia più frequente dei tombini e delle caditoie stradali – afferma la Sabatini – spesso intasate da terra e rifiuti ed all’Amministrazione di sollecitare la società Marche Multiservizi, che detiene l’appalto, affinchè si muova tempestivamente, nei periodi più critici, su tutto il territorio comunale con un programma di prevenzione al fine di evitare o comunque contenere allagamenti e danneggiamenti. Per quanto riguarda l’appena trascorsa stagione estiva, al di là della presenza o meno di turisti, faccio notare come siano state praticamente nulle le iniziative organizzate direttamente dall’amministrazione. Le uniche, e per fortuna ben riuscite, sagre ed attività di intrattenimento sono state organizzate e promosse dalle associazioni locali (che ringrazio per il grande lavoro svolto). Ho pertanto chiesto che, in vista del periodo Natalizio ci si possa muovere tempestivamente coinvolgendo tutte le attività ed associazioni presenti sul nostro territorio e non solo quelle del centro storico, creando un calendario di eventi ed un’atmosfera natalizia tale da attirare turisti ma anche e soprattutto capace di invogliare i nostri concittadini (di tutte le età) a restare a Cagli nei weekend. Le idee sono tante e di non difficile realizzazione e per questo ho dato la mia piena disponibilità a collaborare al fine di poter regalare alla nostra città un Natale ricco di atmosfera, accogliente ed a portata di grandi e piccini".

Mario Carnali