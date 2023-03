Il Comune s’indebita per gli asfalti Mutuo ventennale di un milione "Mai vista un’operazione così"

di Luigi Luminati

E’ per la prima volta dopo tanti anni che l’amministrazione comunale di Pesaro accende un mutuo per l’asfaltatura delle strade. Un debito ventennale per un’attività che al massimo può reggere due-tre anni. Cosa è successo all’amministrazione comunale di Pesaro? Ha speso troppo? O ha finito i soldi? Evidentemente qualcosa è cambiato visto che, eccetto l’anno del Covid, mai era stata costretta a fare mutui, ovvero debiti per la spesa corrente delle asfaltature. Il mutuo aperto con la Cassa depositi e prestiti è di un milione di euro con una scadenza ventennale. "E’ inaccetabile accendere un mutuo a 20 anni per la manutenzione stradale che può durare al massimo qualche anno – sottolineano i consiglieri di opposizione Dario Andreolli e Giulia Marchionni – . E’ una scelta di una spregiudicatezza finanziaria senza precedenti. La pessima situazione delle strade colabrodo cittadine è sotto gli occhi di tutti, ma si contrasta con una adeguata programmazione dei lavori, anteponendo priorità diverse da quelle individuate dalla giunta del "rendering" che cerca solo visibilità mediatica e non l’efficacia nell’azione".

Andreolli (Lega) e Marchionni (Prima c’è Pesaro), rispettivamente componente e presidente della commissione bilancio, rincarano la dose: "I mutui, anche se a tasso agevolato, sono debiti e pertanto – aggiungono i consiglieri di opposizione – devono finanziare investimenti. Qual è, invece, la logica finanziaria alla base della scelta di accendere un mutuo ventennale per finanziare la manutenzione delle strade che normalmente dovrebbe avere una durata ben inferiore? Indebitare il Comune non può essere la soluzione per rimediare all’assenza di un’adeguata programmazione delle asfaltature che, nel corso di questi ultimi anni, non è mai stata una priorità del Comune. In questi anni la giunta Ricci ha sempre privilegiato dedicarsi ad annunciare opere faraoniche, progetti mediatici, salvo poi trovarsi con pochi cantieri finiti e tanti annunci a vuoto. La manutenzione delle strade non può diventare un’operazione ‘straordinaria’ così come scritto in delibera. Sulle strade colabrodo della città certamente occorre intervenire in modo organico, ma occorre farlo aumentando i finanziamenti ordinari e non ricorrendo all’indebitamento di un ente che solo pochi mesi fa ha scelto di accendere mutui ben più cospicui per terminare i lavori su impianti sportivi lasciati incompleti".

I consiglieri denunciano la mancata programmazione degli interventi: "La pessima situazione delle strade colabrodo cittadine è sotto gli occhi di tutti, ma si contrasta con una adeguata programmazione dei lavori, anteponendo priorità diverse da quelle individuate dalla giunta del "rendering" – concludono – che cerca solo visibilità mediatica e non l’efficacia nell’azione".