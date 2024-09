"Il Comune sistemi via Falasconi. Basta scaricabarile con Urbino"

"Emanuele Feduzi la finisca con lo scaricabarile sulla manutenzione di via Falasconi". A dirlo è Giorgio Cancellieri, capogruppo di Fermignano rinasce, ex sindaco e oggi consigliere regionale della Lega, riguardo alla situazione in cui versa la strada che da Bivio Borzaga conduce fino al quartiere di Calpino. "Il sindaco di Fermignano non può più rimandare la manutenzione di via Falasconi: questo tratto di strada che insiste sul nostro comune è notoriamente pericoloso, soprattutto da quando l’amministrazione Feduzi ha reso la sua manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto di un’infinita diatriba tra il nostro Comune e quello di Urbino, evitando di fatto di occuparsene. La questione – spiega Cancellieri – che come gruppo di opposizione abbiamo già sollevato più volte in Consiglio, da ultimo nel 2022, si è fatta sempre più impellente, anche dal momento che sono appena iniziati, da parte di Anas, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria tra la circonvallazione di via Metauro e via Falasconi. Dovrebbe essere logico, contestualmente a questa modifica della viabilità, quantomeno provvedere a realizzare tutta la segnaletica orizzontale, comprensiva di linea di mezzeria che divide le carreggiate e le linee laterali, oltre al rifacimento della banchina e al taglio dell’erba. A breve presenteremo un’ulteriore mozione in tal senso, chiedendo al sindaco di impegnarsi senza trovare ancora scuse ad effettuare come questo lavoro, tra l’altro assolutamente non dispendioso per le casse comunali, invece di perdersi in futili rimpalli di responsabilità con Urbino. Via Falasconi è da tanti anni esclusivamente in capo al Comune di Fermignano, per cui non è più possibile assistere a questo patetico e continuo scaricabarile, inscenato da Feduzi pur di non effettuare un’opera davvero minima a fronte della sicurezza stradale su un tratto così trafficato".

Gio. Vol.