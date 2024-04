Il Comune: stop agli allagamenti in via Pisacane

Stop agli allagamenti lungo via Pisacane, il tratto di statale "Adriatica" che da decenni, ad ogni pioggia intensa, presenta problemi di allagamento del manto stradale, nonché di negozi, officine e abitazioni che si trovano al medesimo livello. Lo ha promesso il vicesindaco Cristian Fanesi in un incontro stampa tenutosi alla Srt, azienda specializzata a livello mondiale nella manutenzione delle reti ferroviarie, che subisce da sempre questo tipo di disagi. E soprattutto quello che è più bello è che la spesa per questo importante intervento pubblico non finirà a pesare sulle bollette dei cittadini.

Lo ha detto all’inizio il sindaco Massimo Seri: "Si tratta di un intervento straordinario che sarà coperto con risorse reperito a livello nazionale, il cui onere quindi non andrà a tariffa". Un bel sospiro di sollievo visto che si parla di un investimento di 5 milioni di euro già ottenuti e altre 3 milioni richiesti, come ha confermato l’assessore al Governo del territorio Fanesi: "Sono soldi che arrivano attraverso l’ordinanza 13/2023 emessa dal generale Paolo Figliuolo Commissario straordinario alla ricostruzione sul territorio delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche. Li abbiamo ottenuti grazie ad un progetto passato con procedura d’urgenza alla Conferenza dei Servizi da parte di tutti gli enti interessati per cui non serviranno più altri permessi. L’Aset potrà così procedere direttamente all’esecuzione dei lavori. Credo che con questa importante opera pubblica – ha continuato il vicesindaco fanesi – si toglierà definitivamente un disagio che una parte dei residenti del quartiere San Lazzaro e delle aziende che si affacciano lungo la nazionale hanno subito per decenni. Sarà un beneficio per tutta la città non vedere più via Pisacane allagata ogni volta che piove in maniera violenta. Ringrazio i tecnici comunali Federico Fabbri, Francesco Menghini e Francesco Caldarigi nonché gli ingegneri dell’Aset Marco Romei e Matteo Lucertini". Soddisfazione è stata espressa dal padrone di casa Lorenzo Peroni della Srt.

"I tempi di realizzazione – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – sono previsti in due, tre anni, partendo dopo l’estate". A spiegare in dettaglio è stato Marco Romei dell’Aset. "Daremo l’incarico ai progettisti individuati per avere nel giro di due mesi il progetto esecutivo, dopodiché pubblicheremo un bando europeo per 6,3 milioni di euro. Si tratta di un progetto scelto per evitare fenomeni di allagamento importanti di acque miste con un’attenzione per gli aspetti di tutela ambientale. Un’opera complessa che prevede a monte di via Pisacane all’incrocio con via della Repubblica la creazione di un manufatto sul quale convogliare il sistema fognario di San Lazzaro (potenziato con un apparato di caditoie) e da qui partire per attraversare la statale "Adriatica" e poi la ferrovia fino ad arrivare ad una nuova vasca interrata di 2.500 metri cubi a monte dell’ex pista dei go kart. Da qui partiranno due uscite, una verso il depuratore di Ponte Metauro e l’altra verso il sistema di sollevamento fognario di Sassonia Tre, fuori dalle acque di balneazione".

Silvano Clappis