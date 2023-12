"Il Comune stranamente riununcia a chiedere risorse per l’ospedale"

Sanità pubblica nell’entroterra, il Comune di Sassocorvaro-Auditore deve pretendere le risorse. A dirlo sono il consigliere comunale di minoranza Oriano Mercatelli e il presidente del comitato “Pro ospedale di Sassocorvaro“ Tiziano Cigni.

"Il 12 dicembre il Consiglio regionale delle Marche ha approvato in maniera unanime, così come hanno altre regioni, una proposta di legge-sollecitazione affinché il Parlamento dal Bilancio 2024 destini più soldi per la sanità pubblica. Solo il Comune di Sassocorvaro-Auditore non ha capito o è contrario. Infatti quello che doveva essere approvato nel Consiglio comunale del 30 novembre era solo una sollecitazione alla Regione Marche affinché intervenisse presso il Governo per inserire nel Bilancio un maggior importo. Il nostro comitato per la riapertura dell’Ospedale Lanciarini è sempre stata l’unica fonte che ha sempre combattuto per la difesa della sanità pubblica del territorio interno – proseguono Mercatelli e Cigni –. Il sindaco ha ostacolato la nostra azione con qualsiasi scusa", sostengono e proseguono motivando questo pensiero. "Durante il Covid, non ci ha permesso l’installazione degli striscioni. Rivendica il proprio impegno per l’ospedale affermando che nel nuovo Piano Socio Sanitario il Lanciarini ridiventa ospedale. E’ evidente come non sappia o faccia lo gnorri che non è più ospedale per acuti ma, da tempo, sia diventato ospedale di comunità che vuol dire tutt’altra cosa. Dimentica quello che ha scritto nel proprio programma del 2019, ma soprattutto scorda di aver affisso nel giugno 2022 la scritta “Ce l’abbiamo fatta. Riapre l’ospedale“. Sono cose imperdonabili dette dal responsabile sanità del Comune di Sassocorvaro-Auditore, sede dell’ex Ospedale. Prendiamo atto che il Consiglio regionale, all’unanimità, ha votato a favore di un maggior finanziamento della sanità pubblica mentre il sindaco Grossi Daniele, trascinando tutta la sua maggioranza, ha votato contro una sollecitazione alla Regione".

fra. pier.