Il Comune valorizza Calata Caio Duilio e mette a bando le concessioni per l’arrivo di tanti Apetti e furgoncini

Il porto come meta e non più come un passaggio distratto. Per questo, l’Amministrazione comunale intende promuovere, nell’ambito dello sviluppo turistico del territorio, la "valorizzazione di alcune aree della zona Porto, in particolare Calata Caio Duilio, per incentivare la frequentazione turistica creando una sosta dedicata allo Street Food enogastronomico strettamente connesso al territorio ed al luogo e al prodotto ittico". La giunta ha dato il via libera al bando per l’assegnazione temporanea stagionale di un’area sita in Calata Caio Duilio, nella quale posizionare idoneo mezzo mobile attrezzato per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le ore 13,00 del giorno 15032023.

La concessione stagionale temporanea non può potrà essere ceduta a terzi.