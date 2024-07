Il Comune vince il ricorso contro il ridimensionamento dell’orario delle Poste

Ludovico Caverni (foto) è un sindaco felice. "Sono lieto di comunicare - informa il primo cittadino - che il comune di Serra Sant’Abbondio ha vinto il ricorso presso il Tar Marche contro Poste Italiane per il ridimensionamento che dal 2015 ha portato l’apertura del locale ufficio postale da sei a tre giorni. È una sentenza storica per i cittadini di Serra Sant’Abbondio e per tutti i cittadini delle aree interne e che farà giurisprudenza". "È una storica vittoria per noi – spiega il sindaco - ma anche per tanti piccoli comuni italiani. Noi nel 2015 avevamo impugnato il ridimensionato proposto dalle Poste Italiane presso il tar e dopo quasi 9 anni finalmente è arrivata la sentenza, una sentenza che dà ragione al Comune al cento per cento e intima al Poste Italiane a ritornare all’apertura del servizio per sei giorni. La nostra popolazione è over 65 per il trenta per cento e l’ufficio più vicino è quello di Frontone che tra l’altro è molto piccolo e che non può contenere tutti gli utenti nei tre giorni di chiusura dell’ufficio di Serra Sant’Abbondio. Il Giudice del Tar ha riconosciuto che non c’è stata neanche una trattativa con il Comune, ora invieremo una comunicazione a Poste Italiane dove chiederemo il ripristino del servizio come da sentenza e un incontro interlocutore per parlare di questo. Di certo non ci daremo mai per vinti, comunque posso già dire che contro ogni aspettativa Davide ha vinto contro Golia, una grande vittoria per Serra Sant’Abbondio e per tutti i cittadini delle aree interne, un grazie anche ai nostri legali avv. Paolo Tittarelli e avv. Emanuele Torcoletti".

Amedeo Pisciolini