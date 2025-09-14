Il Concerto Cittadino fa festa e celebra i suoi 150 anni

Mentre i bicicli ottocenteschi scorrazzano per Fermignano, c’è una mostra che riporta direttamente all’Ottocento, visitabile a ingresso libero nella sala Bramante (viale Martiri della Libertà): “150 anni di musica: il Concerto Cittadino di Fermignano dal 1875 ad oggi“. Realizzata per festeggiare l’importante anniversario e curata dal giovane storico Damiano Toderi, la mostra propone oggetti e documenti, ad iniziare dalle carte che ricordano la fondazione del sodalizio musicale.

Una parte importante è poi costituita da una galleria di oltre duecento fotografie che mostrano l’evoluzione del Concerto Cittadino dagli anni Venti fino al momento attuale. Alle foto si aggiunge anche un montaggio di filmati proiettato all’interno della sala. La mostra racconta anche la materialità dell’attività bandistica, esibendo un’ampia raccolta di strumenti musicali, alcuni dei quali risalenti alla fondazione stessa del Concerto, le varie divise ufficiali utilizzate nel tempo e altri oggetti. Trovano posto anche alcune esperienze nate all’interno del Concerto Cittadino: il gruppo folk, attivo tra 1987 e 1998; la Unforgettable Big Band, attiva tra 2014 e 2017, e i Musici del Palio della Rana, nati nel 1986 e tuttora attivi.

Il Concerto Cittadino fermignanese presta servizio in tutte le manifestazioni civili e religiose di Fermignano e organizza ogni anno due concerti principali: quello per la patrona santa Veneranda a luglio e quello in onore di santa Cecilia a novembre; partecipa inoltre a numerose rassegne bandistiche. L’esposizione è aperta a ingresso libero dal venerdì alla domenica per questo e il prossimo finesettimana.

g. v.