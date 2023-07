Il concerto d’apertura, il film su Franco Battiato la mostra sugli atlanti

Al centro dell’attenzione dell’Ulissefest il Giappone (14 luglio ore 20.30 a Piazzale Collenuccio) con l’influencer Kenta Suzuki, l’Albania (15 luglio ore 19,30 a Piazzale Collenuccio) con l’urbanista e architetto Saimir Kristo, ma anche regioni italiane come la Toscana (14 luglio ore 20 in Piazza del Popolo) con la giornalista Clara Svanera e l’Umbria (15 luglio ore 19 Piazza del Popolo) con il vice presidente di Lonely Planet Tom Hall. Anche Pesaro sarà al centro di un dibattito, il 14 luglio alle 19 in Piazza del Popolo con Carlo Ratti, docente al Mit di Boston, che dialogherà con Ricci e Vimini. Interessante la mostra allestita a Palazzo Gradari sugli Atlanti di viaggio, da non perdere il film su Franco Battiato, il 14 luglio (ore 17) allo Sperimentale "La Voce del padrone", vincitore del Nastro d’argento. Curioso l’incontro col primatista mondiale di apnea e ricercatore Mike Maric (il 15 alle 17, Sperimentale). Ad aprire la kermesse il 13 luglio alle 21.30 in Piazza del Popolo sarà Vinicio Capossela, polistrumentista e scrittore col concerto ispirato al nuovo album "Tredici canzoni urgenti".