Il Concerto delle Nazioni per unire nel nome della musica

Un concerto per celebrare il potere unificante della musica domani alle 17 al Circolo Amici della Lirica Odv di Pesaro in via Zanucchi 13. Il Concerto delle Nazioni deve il titolo ai protagonisti dell’esibizione: si avvicenderanno artisti della classe di canto del Conservatorio della prof Agata Bienskowska (foto).

In programma canti folcloristici dei paesi di provenienza, per concludere con un omaggio a Gioachino Rossini condiviso: ad esibirsi saranno i cantanti, accompagnati al pianoforte dal maestro Marco Turri, Yang Wang, Nuo Chen, Jianwei Zhu e Yunzhon Wang dalla Cina, Aisha Maria Otto dalla Germania, Aiym Askar e Milana Kubaeva dal Kazakhistan,Maria Muzyka dalla Polonia, Polina Anikina dalla Russia e Kateryna Chebotova dall’Ucraina. Ingresso libero.

Info 329 1420737.