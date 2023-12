Il concerto di Natale con le musiche sacre

Dopo il successo del concerto urbinate, il Coro Filarmonico Rossini, diretto da Federico Raffaelli, si appresta a proporre il Concerto di Natale nella Cattedrale di Pesaro (appuntamento questa sera, ore 21, ingresso libero). Sarà un momento musicale promosso in collaborazione con l’Arcidiocesi di Pesaro che vedrà impegnato il Coro Filarmonico Rossini in un ricco e suggestivo repertorio di musiche sacre dei più importanti autori del Settecento e dell’Ottocento sia italiani che europei. Verranno proposti alcuni mottetti di Felix Mendelssohn piacevolmente melodici e dalle trame interessanti.

Di Johann Sebastian Bach verrà eseguita la cantata n. 147 composta a Weimer nel 1717, nota soprattutto per il famoso corale Gesù rimani la mia gioia proposto nella versione per organo e coro. Si ascolteranno inoltre il Laudate Pueri di Gian Battista Pergolesi, il Laudate Dominum da Vesperae solemnes de confessore di Wolfgang Amadeus Mozar, composizione del 1780, tra le più elevate dell’intera produzione mozartiana. E’ l’ultimo lavoro che Mozart scrive per l’arcivescovo Colloredo, prima di trasferirsi a Vienna. L’aggettivo solenne significa che i vespri sono accompagnati da musica, "de confessore" è probabilmente riferito a San Ruperto, confessore e patrono di Salisburgo. Mozart crea un gioiello musicale, composto da cinque salmi più il Magnificat, nel quale è interessante notare come il testo sacro, pur trattato nello stile operistico, mantiene inalterato lo spirito rigoroso e austero della liturgia.

Le polifonie del coro si alterneranno e si affiancheranno alla voce del soprano So Hyun Lee formando un tutt’uno con il suono dell’organo, al quale siederà Lorenzo Antinori, Maestro di Cappella della Basilica Cattedrale di Urbino.

ma.ri.to.