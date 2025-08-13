Il concerto di Vasilisa. Berzhanskaya

Per il pubblico dei melomani quello dei concerti lirico-sinfonici è un appuntamento da non perdere. Il primo si terrà oggi pomeriggio alle 15.30 al Teatro Rossini e avrà come protagonista Vasilisa Berzhanskaya, soprano russo tra i più apprezzati al mondo con François López-Ferrer alla guida dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini. Nel programma del concerto figurano la Sinfonia di Rosmonda d’Inghilterra e la Cavatina di Lucia "Regnava nel silenzio" da Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti; la Cavatina di Semiramide "Bel raggio lusinghier" da Semiramide, la Sinfonia della Gazza ladra e il Finale terzo "Se al mio crudel tormento", "Dove son io!... Fuggì", "È ver… gode quest’anima" da Armida di Gioachino Rossini; la Scena "Ah, non credea mirarti" e Aria di Amina "Ah, non giunge uman pensiero" dalla Sonnambula e la Sinfonia da I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini; la Romanza di Medora "Non so le tetre immagini" dal Corsaro di Giuseppe Verdi. Vasilisa Berzhanskaya si esibisce sui palcosceni¬ci di Vienna, Berlino, Londra, New York, Roma, Parigi, Palermo, Napoli, Salisburgo, Aix-en-Provence, Verona, Monaco di Bavie¬ra e Milano. Ha collaborato con direttori tra cui A. Zed¬da, Z. Mehta, A. Marcon, D. Gatti, G. Sagri-panti, D. Runnicles, M. Jansons, M. Mariot¬ti, E. Mazzola, D. Jurowski, V. Jurowski, S. Montanari, M. Elder, A. Vedernikov, D. Kor¬chak, D. Oren, D. Sinkovsky, D. Rustioni, R. Abbado, G. Capuano, A. Fisch, E. Villaume, D. Matheuz, G. Petrou. Recente il debutto alla Scala per l’i-naugurazione 2024-25. Al Rossini Opera Festival ha cantato Il viaggio a Reims al termine dei corsi dell’Accademia Rossi¬niana (Marchesa Melibea) nel 2016, il Moïse et Pharaon (Sinaïde) e Stabat Mater, un Concerto lirico-sinfonico nel 2022, la Petite messe solennelle nel 2023, Il viaggio a Reims (Corinna) in forma di concerto nel 2024.

