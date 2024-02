Il conflitto in Ucraina nel saggio di Curzi

L’invasione dell’Ucraina raccontata dal campo è il tema del saggio di Pierfrancesco Curzi "Check-point Kyiv" (Infinito Edizioni) del quale si parlerà oggi, alle 17, nella sala Rossa del Comune di Pesaro. L’incontro si inserisce nell’ambito della rassegna ‘Incontri capitali’ organizzata in collaborazione con Passaggi Cultura, l’associazione che promuove Passaggi Festival. A dialogare con l’autore sarà il presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche Franco Elisei. Cronista da trent’anni e autore di reportage da quattro continenti su temi legati alle guerre e all’immigrazione, nel 2022 Curzi ha seguito il conflitto in Ucraina sin dall’inizio tornando più volte nel Paese martoriato dalla battaglia. Nel libro racconta le proprie esperienze personali e le tappe vissute in prima persona sul posto, restituendoci l’impatto della guerra sulla vita quotidiana. I volti, le voci, i fatti si alternano alle riflessioni di un cronista dal basso dentro le pieghe di un dramma epocale. Gli ‘Incontri capitali’ di Pesaro 2024 continuano con il dialogo tra Massimo D’Alema e Marco Tarquinio sul tema ‘Il disordine mondiale’ in programma martedì 27 febbraio a Palazzo Ciacchi (ore 21).

l. d.