Il conflitto russo-ucraino raccontanto dallo storico e dal giornalista

Nuova tappa, oggi pomeriggio, per ‘Macchie e Inchiostri’, il festival organizzato dall’associazione guidata da Paolo Frigerio con il Comune di Colli al Metauro, dedicato al giornalismo d’inchiesta e agli inviati di guerra. L’appuntamento è per le 17 al salone ‘Mamma Linda’ di Tavernelle e avrà come protagonisti Marco Severini e Pierfrancesco Curzi, che parleranno delle ‘Origini del conflitto russo-ucraino e delle conseguenze sull’assetto geo-politico mondiale’. A moderare l’incontro sarà la giornalista italo-siriana Asmae Dachan. Marco Severini insegna Storia dell’Italia contemporanea e Storia delle Donne al dipartimento di studi umanistici dell’Università di Macerata. E’ autore di numerose pubblicazioni che vertono, principalmente, sulla storia politica, sulla storia delle donne e su quella odeporica, cioè relativa ai viaggi. Pierfrancesco Curzi, giornalista e scrittore, collabora con il Resto del Carlino e il Fatto Quotidiano. Ha realizzato numerosi reportage da Iraq, Siria, Afghanistan, Libano, Turchia, Egitto, Bosnia e Venezuela; e ha pubblicato numerosi libri. Da marzo a novembre 2022 ha svolto 5 missioni in Ucraina pubblicando reportage dai vari fronti del conflitto. L’appuntamento è gratuito. Non serve la prenotazione.

s.fr.