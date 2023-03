Il Conservatorio ha dato il via al suo 140° anno

È con "Mi lagnerò tacenDO!!!" che si è inaugurato il nuovo anno accademico del Conservatorio Rossini, in concomitanza con il “non compleanno“ del compositore pesarese che proprio per volontà testamentaria lo fece nascere. Sono contati 700 studenti per questo 140° anno di attività del Conservatorio che, seppur nella sua struttura mutuata, si pone l’obiettivo di coniugare passato e presente per la costruzione del futuro dei propri allievi e per la conoscenza e la diffusione della musica, classica e non.

Ed è proprio per questa visione multipla che è stato scelto Stefano Belisari – in arte Elio di “Elio e le Storie Tese“ – come grande testimonial di questa edizione 2022-2023. Lo stesso che 25 anni fa, nel 1998, debuttava nell’opera “Isabella“ di Azio Corghi al Rossini Opera Festival, ma che da sempre porta aria di modernità e novità sul panorama musicale nazionale.

"Così mi sono avvicinato al mondo dell’opera che prima odiavo – ha raccontato Belisari durante la presentazione della serata celebrativa –. Quel mondo, prima, mi era distante ma è grazie a Pesaro, al Conservatorio e al Rof che ho iniziato ad amarlo, un mondo che sento vivo ancora oggi grazie ad un Maestro che a soli 24 anni scrisse la sua composizione più famosa: Il barbiere di Siviglia".

L’esecuzione dello spettacolo di ieri sera è stata affidata all’orchestra del Conservatorio pesarese, diretta da Luca Ferrara; nella compagnia di canto il mezzosoprano Chiara Tirotta e il tenore Pietro Adaíni, accanto a due soprani del Conservatorio, Maria Stella Maurizi e Aloisia De Nardis. Il tutto nato da un’idea di Fabio Masini, direttore del Conservatorio Rossini, che ha poi sottolineato l’importanza della musica già dalla scuola dell’infanzia: "Se riconosciamo l’importanza della musica dobbiamo anche creare soluzioni capaci di poterla insegnare già da piccoli, con maestri diplomati nei conservatori e con un percorso di studi – continua Masini – che accompagni gli studenti nelle diverse fasi dell’apprendimento. Noi, dal canto nostro, ci poniamo l’obiettivo di uno studio completo del mondo della musica, da quella classica a quella elettronica, passando anche per il jazz".

Più tecniche sono invece state le parole del presidente del Conservatorio Salvatore Giordano che ha ricordato l’assegnazione di 5,3 milioni per la ristrutturazione di Palazzo Olivieri: "Grande risultato ottenuto grazie alla sinergia tra Conservatorio e amministrazione provinciale e comunale. Attendiamo l’inizio dei lavori". E sarà proprio dopo l’inizio dei lavori che si ufficializzerà anche la struttura che ospiterà gli studenti nel periodo di ristrutturazione di Palazzo Oliveri.

Giorgia Monticelli