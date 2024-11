Il Conservatorio per Santa Cecilia

Venerdì alle 21 il palcoscenico del Teatro Rossini accoglierà studenti e docenti del Conservatorio Rossini per celebrare Santa Cecilia, patrona della musica. Un concerto lirico sinfonico, inserito nell’ambito del cartellone Pesaro 2024 per Santa Cecilia promosso da Pesaro Capitale italiana della cultura 2024, che quest’anno vedrà una nutrita partecipazione di studenti del Conservatorio dei corsi di direzione d’orchestra, di canto e di strumento.

Nella prima parte della serata la grande orchestra sarà diretta alternativamente da cinque giovani allievi di direzione d’orchestra; nella seconda parte, invece, la direzione sarà affidata a Luca Ferrara, docente di Esercitazioni orchestrali dell’Istituto. Il programma prevede 11 brani del repertorio operistico affidati alle voci di nove fra i migliori allievi delle classi di canto. Le arie scelte offrono un panorama ampio della letteratura operistica: da Così fan tutte e da Don Giovanni di W. A. Mozart all’Italiana in Algeri di G. Rossini, fino ad arrivare al Novecento con Pietro Mascagni e Riccardo Zandonai, compositori profondamente legati alla storia di Pesaro e del Conservatorio. La serata sarà aperta e chiusa da due solenni brani corali affidati agli 80 coristi del Conservatorio preparati da Riccardo Lorenzetti (docente di Esercitazioni corali): il primo brano sarà il famoso "Ognuno acclami" dall’Ariodante di G. F. Händel, mentre in chiusura sarà eseguito il coro muto della Madama Butterfly, un omaggio nell’anno delle celebrazioni pucciniane.

Come da tradizione, il concerto sarà preceduto alle 18.30 dalla Messa solenne officiata nella Chiesa Cattedrale di Pesaro da monsignor Sandro Salvucci, arcivescovo metropolita di pesaro e arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado. Durante la funzione, il suono dell’organo della cattedrale accompagnerà la liturgia con brani eseguiti da Agnese Vignoni e Davide Omiccioli, studenti della classe del prof. Luca Scandali. Acquisto dei biglietti per il concerto al Teatro Rossini (posto unico € 10, ridotto € 5 per studenti e docenti del Conservatorio Rossini) online tramite vivaticket.it o alla biglietteria del Teatro. Per ulteriori informazioni www.conservatoriorossini.it

ma.ri.to.