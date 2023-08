Il consigliere comunale Andrea Pazzaglia con i Civici Marche

Andrea Pazzaglia, di Liberi per cambiare, aderisce a Civici Marche. È il secondo consigliere comunale di Urbino a entrare nel movimento, rappresentato in Consiglio regionale da Giacomo Rossi, dopo Lino Mechelli di Urbino città ideale. Qui, Civici Marche conta anche su diverse adesioni tra i privati cittadini.

"Ho voluto aderire al movimento perché è un contenitore che sta aggregando le esperienze civiche locali per proiettarle verso un ambito provinciale e regionale, portando su un piano più alto le esigenze dei nostri comuni – spiega Pazzaglia, originario di Pieve di Cagna –. Inoltre, mi è piaciuto il lavoro di Rossi, sempre attento alle necessità delle comunità locali, anche quelle più piccole, e il consigliere va sostenuto con dei rappresentanti sul territorio che lo aiutino in quest’opera. La mia adesione a Civici Marche non muta l’appoggio e il sostegno al sindaco Maurizio Gambini e alla lista Liberi per cambiare, anzi, servirà a fare sentire meglio la voce dei piccoli borghi che circondano Urbino, sia in Provincia, sia in Regione".

Lato Rossi, il consigliere definisce Pazzaglia "un ragazzo molto bravo, attivo per Pieve di Cagna e per il Comune di Urbino, ed è un onore averlo con noi. È il secondo consigliere comunale a entrare in Civici Marche, dopo Mechelli: i due mantengono la propria appartenenza ai rispettivi gruppi consiliari civici e, con questa adesione, cercheranno di portare fuori dall’ambito comunale le istanze di Urbino. Come movimento Civici Marche e come gruppo consiliare regionale, siamo a loro piena disposizione, in una crescita comune che favorisca la nostra città cocapoluogo di provincia e il territorio".

n. p.