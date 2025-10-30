Il consigliere Montesi si è dimesso dalla Proloco. Il centrodestra attacca

Lorenzo Montesi, consigliere comunale eletto nelle fila del Pd, il 25 ottobre ha rassegnato le dimissioni da presidente della Proloco di Candelara. Continuerà, con lo stesso spirito civico, la sua preziosa opera a supporto delle iniziative sociali e culturali, ma da volontario. A chiedergli di fare un passo indietro è stato il sindaco Andrea Biancani quando il centrodestra ha fatto notare che la doppia carica – presidente della Proloco e consigliere comunale – era incompatibile. In particolare è emerso, dalla verifica del segretario comunale che "l’incompatibilità si incardini sull’affidamento diretto da 31mila euro erogato, questa estate, alla Proloco di Candelara incaricata dal Comune di occuparsi de La notte delle Candele", come testimoniato dall’opposizione consigliare. Quindi il vizio è stato sanato con le dimissioni? A chiederlo sono tutti i consiglieri comunali di centrodestra: Andreolli, Lanzi, Marchionni, Redaelli, Malandrino, Boresta, Canciani, Corsini, Marinucci, Dallasta, Bartolomei. Questi non mollano sul principio per cui chi avrebbe dovuto verificare, a monte, riguardo alla compatibilità dei consiglieri comunali, non l’ha fatto. Inoltre per l’ opposizione, ad essere lesi sono stati diversi principi legati alla buona e trasparente amministrazione. L’attacco non è rivolto a Montesi, ma a chi è tenuto a verificare.

"Pretendiamo – dicono - che il Presidente del Consiglio comunale e la Segreteria generale chiariscano perché i controlli non siano stati fatti: la presidenza di Montesi era pubblica e nota. Vorremmo sapere quali e quanti siano stati i rapporti economici diretti o indiretti tra il Comune e la Pro Loco Candelara: ci risulta che l’associazione avrebbe beneficiato non solo di affidi diretti, ma anche di risorse provenienti da terzi a loro volta destinatari di fondi pubblici per lo stesso evento, in un intreccio che merita di essere chiarito fino in fondo. Serve trasparenza."