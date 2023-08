Il consiglio comunale di Fossombrone volta pagina sul caso Bartoli

"Se il consigliere Bartoli ha sbagliato, lo ha fatto in buona fede e in ogni caso il suo è stato un errore puramente formale. Quanto alla sua rimozione, la minoranza non dovrebbe chiederla a me, il sindaco non ha il potere di farlo, ma alla commissione speciale sanità, l’unica legittimata a scegliersi il presidente e a rimuoverlo, nel caso. E comunque il consigliere ha la mia stima più profonda...".

Così il sindaco Berloni l’altra sera in consiglio comunale sulla storia dell’emendamento Bartoli (chiamiamolo così), ovvero la proposta di emendamento al Piano sanitario regionale che Marco Bartoli ha indirizzato al suo omologo in Regione Nicola Baiocchi lo scorso 14 luglio. L’atto aveva provocato le ire della minoranza, che oltre a contestarlo nel merito sosteneva che Bartoli non avesse avuto un mandato dalla commissione sanità per una mossa del genere. Ieri sera la maggioranza ha inteso chiudere la faccenda approvando un documento di pieno appoggio al consigliere Bartoli. Voto contrario dei consiglieri Mei e Manocchi, mentre Fabio Londei si allontana dall’aula prima della discussione sul punto. Il documento della maggioranza recita così: "Il Consiglio Comunale di Fossombrone, preso atto del lavoro svolto dalla Commissione Speciale Sanità, esprime le seguenti valutazioni: 1) Ritiene opportuno il lavoro riassuntivo degli incontri della Commissioni, concretizzato nel documento votato all’unanimità dalla Commissione e dal Consiglio Comunale ed inviato all’assessore Regionale Sanità, al Presidente della Commissione Regionale Sanità e a tutta la Giunta Regionale Sanità in data 14 ottobre 2022; 2) I servizi e gli investimenti indicati nel documento di cui al punto 1) sono molto sentiti dalla pubblica opinione forsempronese e dalle popolazioni limitrofi, che usufruiscono dei servizi dell’ospedale di Fossombrone; 3) Esprime un giudizio positivo del lavoro svolto dalla Commissione, in particolare dal Presidente Marco Bartoli, al quale rivolge un sincero ringraziamento e al quale rinnova stima e fiducia; 4) Ritiene che le polemiche strumentali delle opposizioni siano inopportune e che indeboliscano gli obiettivi proposti dalla Commissione Straordinaria Sanità; 5) Auspica che la Regione Marche accolga le richieste esposte rispettando gli impegni assunti durante la campagna elettorale del 2020".

a. bia.