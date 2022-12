Il Consiglio ha bocciato l’idea del Comitato per la mensa scolastica

Nella seduta del consiglio comunale di Mondolfo di mercoledì sera la maggioranza ha bocciato l’atto di indirizzo presentato dall’esponente di opposizione Alessandro Tonelli volto ad introdurre il comitato mensa scolastica, con funzioni di vigilanza e di controllo sulla qualità e quantità dei cibi somministrati agli alunni. Un servizio, quello della mensa, che dal primo settembre 2020 è stato concesso in appalto alla società “Dussmann Servic“ srl con sede a Milano, per un periodo di 5 anni. "La maggioranza ha bocciato la mozione senza dare chiare motivazioni – commenta Tonelli –. Dispiace, constatare questa chiusura del sindaco e della sua squadra – aggiunge il consigliere di minoranza –, perché il comitato mensa è fortemente voluto dalle famiglie che devono far mangiare i bambini a scuola e che auspicavano di avere voce in capitolo su questo importante servizio offerto per di più ad una fascia di popolazione particolarmente bisognosa di tutela, qual è la fascia di bambini dai 3 agli 11 anni".

Alessandro Tonelli incalza: "La nostra richiesta non era certo qualcosa di stravolgente. Già altri comuni limitrofi, come Fano e Senigallia, hanno creato da tempo tale comitato. E il Comune di Fano, addirittura, lo ha già previsto con la medesima ditta appaltatrice che abbiamo qui a Mondolfo, ottenendo, assieme al Comune di Parma, il primo posto a livello nazionale sulla qualità del servizio mensa".

s. fr.