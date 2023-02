"Il Consorzio di Bonifica non è un benefattore"

Il Consigliere regionale dei Civici Marche Giacomo Rossi, interviene sulla vicenda relativa all’attivazione da parte del Consorzio di Bonifica del Fondo di solidarietà per farsi carico delle quote consortili delle aziende agricole alluvionate per il 2023. "Vorrei ricordare – afferma Rossi – che il Consiglio Regionale ha votato all’unanimità, dietro mia proposta, una mozione che chiedeva al Consorzio di Bonifica di annullare l’intero contributo di bonifica a tutti i cittadini consorziati ricadenti nei Comuni marchigiani colpiti dall’alluvione dello scorso 15 settembre, nonché il condono dei bollettini e delle cartelle non pagate relative agli anni precedenti. Mi sembra quantomeno strano – continua il consigliere – che il Consorzio di Bonifica, ente pubblico, preferisca stringere patti con una singola associazione di categoria come Coldiretti (che rappresenta una parte dei consorziati), piuttosto che attivarsi per fare in modo di attenersi a quanto unanimemente espresso dall’Assemblea e dalla Giunta Regionale. Tra l’altro il Consorzio di Bonifica, nell’attivare il Fondo di solidarietà, si spaccia quasi come benefattore ma lo fa (ancora una volta) con soldi pubblici di altri, invece di assumersi le responsabilità ed abolire l’intero importo della tassa per tutti i consorziati alluvionati".

Prosegue il consigliere Rossi: "Questa soluzione parziale è fumo negli occhi perché riguarda solo una parte di quota e solo una parte di consorziati, creando una disparità di trattamento al limite della legalità. Valuterò se procedere con un esposto nelle sedi competenti ed invoco ancora una volta il ruolo di controllo che la Regione ha su questo “baraccone“. E’ ormai chiaro che questo ente vada profondamente riformato, tanto che a breve riprenderemo in Commissione assembleare la discussione della modifica della legge da me proposta, così come abbiamo stabilito martedì in sede di riunione dei Capigruppo".