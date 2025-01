Il Contorniato di Traiano torna in città

Il Contorniato di Traiano torna a Pesaro. Con la conclusione dell’anno da Capitale l’Ente Olivieri ha voluto dare il proprio contributo battezzando una doppia iniziativa, in programma venerdì 10, alle ore 17 in via San Francesco 9, spazio che accoglierà la nuova sede degli uffici, per quanto temporanea – visti i lavori PNRR di rigenerazione di Palazzo Almerici in programma fino al 2026. L’inaugurazione delle ore 17, sarà infatti segnata da un importante evento: il ritorno a Pesaro del Contorniato di Traiano (bronzo a forma di moneta), reperto di epoca romana trafugato nel 1978 e recentemente recuperato negli Stati Uniti, grazie all’intervento dell’Arma dei carabinieri, Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale. Oltre a sindaco Biancani, vicesindaco Vimini e alla direttrice dell’Ente Olivieri, Brunella Paolini saranno presenti il Luogotenente Alberto Monfardino e la Soprintendenza archeologica. Il furto, riportato sul Carlino del 1978, avvenne dopo che i ladri segarono le robuste inferriate della finestra che dava su via Mazza. I malviventi rubarono oltre cento monete della collezione di Annibale degli Abbati Olivieri, tra cui il Contorniato, il quale è stato recuperato dai carabineiri in una casa d’aste a Philadelphia nel 2007.